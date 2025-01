Constância ouviu cantar os Reis

A iniciativa “Vamos Cantar os Reis!” animou na tarde de sábado, 4 de Janeiro, a Praça Alexandre Herculano, em Constância. Organizada pela Câmara de Constância, a iniciativa visou promover e salvaguardar uma tradição da cultura portuguesa e contou com a participação da Associação Filarmónica Montalvense - 24 de Janeiro, do Grupo de Cantares da Casa do Povo de Montalvo, da ACLAMA – Associação Cultural «Os Amigos de Martinchel», do Grupo de Cavaquinhos da Pucariça – Rio de Moinhos, do Rancho Folclórico «Os Camponeses» de Malpique e dos PVGNA TAGI - Grupo de Música Tradicional de Constância.