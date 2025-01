Tradição secular regressa a Alenquer com “Pintar e Cantar dos Reis”

A tradição secular do “Pintar e Cantar dos Reis”, única no país e celebrada há séculos no concelho de Alenquer, realizou-se no domingo à noite, dia 5 de Janeiro, às 21h30.

A tradição secular do “Pintar e Cantar dos Reis”, única no país e celebrada há séculos no concelho de Alenquer, realizou-se no domingo à noite, dia 5 de Janeiro, às 21h30. Nesta iniciativa promovida pelo município, a viagem nocturna entre lugares com tradição foi realizada de autocarro. Os reiseiros, ou seja, o grupo de pessoas que propaga a tradição, juntou-se num lugar de referência para um momento solene. Parte do grupo seguiu na frente para pintar muros e fachadas de casas previamente definidos, com qualquer dos desenhos elaborados a ter um significado concreto seja pelo género, estado civil, número de filhos, profissão ou pela localidade de onde são originários. O restante grupo, mais atrás, liderado por um apontador, cantou os reis junto à casa em questão, com o silêncio a pautar toda a mecânica do ritual.

Participaram na iniciativa grupos das localidades de Abrigada, Bairro, Cabanas de Chão, Cabanas de Torres, Casal Monteiro, Catém, Espiçandeira, Labrugeira, Mata, Olhalvo, Ota, Paúla, Penafirme da Mata e Pocariça. A manifestação cultural que se propaga pela madrugada de 6 de Janeiro, Dia de Reis, encerra da melhor forma a programação do “Alenquer Presépio de Portugal”.

“Pintar e Cantar dos Reis” é Património Cultural



Desde 16 de Julho de 2021 que o “Pintar e Cantar dos Reis” está inscrito como Património Cultural Nacional Imaterial por parte da Direcção-Geral do Património Cultural, reforçando a salvaguarda de uma tradição secular que faz parte da memória colectiva da população, em particular do alto concelho e do sopé da Serra de Montejunto. Inaugurado em 2021, o Museu do Presépio tem, todo o ano, um espaço dedicado ao tema, assim como o Centro Interpretativo do Pintar e Cantar dos Reis, a funcionar desde 2018 no Parque Vaz Monteiro.