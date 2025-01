Exposição “As Mulheres na Imprensa Desportiva” em Ourém

A exposição “As Mulheres na Imprensa Desportiva” pode ser vista entre 7 de Janeiro e 27 de Fevereiro no auditório cultural dos Paços do Concelho de Ourém. Segundo a Câmara de Ourém, esta “é uma apresentação cronológica do que diz a imprensa portuguesa sobre a participação feminina no desporto com início nos finais do século XIX até à actualidade”.

Em 2007, o Museu Nacional do Desporto organizou uma primeira exposição itinerante sobre este tema, que voltou a ser apresentada em 2019, tendo em 2023 iniciado itinerância inserida no projeto “Museu Fora de Portas”.