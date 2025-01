Percurso pedestre no domingo no Agroal

O percurso pedestre “Agroal selvagem: retrato natural de uma nascente cársica” realiza-se no domingo, 12 de Janeiro, no Parque Natureza do Agroal, concelho de Ourém, a partir das 10h00.

O percurso pedestre “Agroal selvagem: retrato natural de uma nascente cársica” realiza-se no domingo, 12 de Janeiro, no Parque Natureza do Agroal, concelho de Ourém, a partir das 10h00. De acordo com a Câmara de Ourém, o percurso percorre dois quilómetros e passa “pelo local arqueológico onde existiu um povoado pré-histórico, no topo do percurso apreciar-se-á o canhão fluviocársico do Agroal e junto ao rio Nabão a sua nascente caudalosa”. O acesso é gratuito, mas obriga a inscrição prévia (telefones 919585003 ou 249540900, ou museu@cm.ourem.pt).