Filarmónica da Lapa festeja 116 anos com concerto

A Associação Filarmónica União Lapense (AFUL), da Lapa, no concelho do Cartaxo, celebra os 116 anos, feitos em Dia de Reis, a 12 de Janeiro, com um concerto em que terá como convidada a Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense, de Alfarelos, distrito de Coimbra. O programa das festividades inicia às 09h00 com a missa, seguindo-se a romaria ao cemitério com homenagem a antigos sócios, músicos e directores. Para as 15h00 está agendado o desfile das bandas até à sede da AFUL, seguindo-se o concerto.