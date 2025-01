Gala do centenário do Salvaterrense este sábado

O Clube Desportivo Salvaterrense assinalou a 6 de Janeiro um século ao serviço do desporto e da juventude e inaugurou uma exposição no edifício da Escola “O Século” alusiva ao 100º aniversário. A gala do centenário, na noite de sábado, 11 de Janeiro, irá homenagear os antigos presidentes do clube no pavilhão do Inatel em Salvaterra de Magos. O programa conta com actuação da Banda SN93 e a noite termina com fogo-de-artifício.