As janeiras ecoaram no concelho de Benavente, mantendo viva uma tradição que junta escolas, colectividades e a comunidade num momento de partilha cultural.

Cantar as Janeiras celebram tradição em Benavente

O Rancho Folclórico da AREPA e as crianças da Creche e Jardim Infantil de Benavente cumpriram esta semana a tradição dos Reis ao cantar as janeiras na Câmara Municipal. Com vozes afinadas e alegria contagiante, levaram os votos de um excelente ano de 2025 aos presentes.

A tradição cumpriu-se também no primeiro fim-de-semana do ano com o Grupo de Cantares Tradicionais da Associação Recreativa Nossa Senhora da Graça, que Cantou ao Menino na freguesia de Benavente e Samora Correia.