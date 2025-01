Golegã vai ter Casa-Museu Manuel dos Santos

A Câmara da Golegã vai assinalar o centenário do nascimento do toureiro Manuel dos Santos, a partir de 11 de Fevereiro. As comemorações irão decorrer ao longo de vários dias e são uma iniciativa conjunta da família de Manuel dos Santos, da Câmara Municipal da Golegã e da Junta de Freguesia da Golegã.



O programa oficial completo ainda não foi divulgado, mas o município da Golegã adianta que este terá como ponto alto a inauguração da Casa-Museu Manuel dos Santos, no Largo da Imaculada Conceição, a 15 de Fevereiro. No mesmo dia serão também realizadas outras iniciativas em frente ao Palácio do Pelourinho, como a apresentação de um documentário sobre o toureiro, produzido por uma equipa de realizadores mexicanos, e a apresentação da 2ª edição do livro “Manuel dos Santos, O Homem e o Toureiro”, da autoria de Manuel Jorge dos Santos .



O toureiro Manuel dos Santos, falecido em 1973, destacou-se a nível nacional e internacional na arte do toureio a pé, levando o nome da Golegã aos "quatro cantos do Mundo", sendo considerada uma figura de "grande maestria e inspiração" para os goleganenses, acrescenta a Câmara da Golegã.



Manuel dos Santos era natural de Lisboa mas aprendeu a arte do toureio na Golegã, segundo a sua biografia disponível na Internet. No Ribatejo foi aprendiz de barbeiro e ajudante numa mercearia, na Golegã. Também estudou comércio e contabilidade, na Escola Industrial e Comercial de Tomar. Em 17 de Fevereiro de 1973, já retirado das arenas, sofreu um acidente de viação na zona de Vendas Novas, falecendo no dia seguinte. Deixou um filho e duas netas e um neto, nascidos já depois do seu falecimento.