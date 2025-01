Santarém homenageou D. Dinis no 700º aniversário da morte

O 700° aniversário da morte de D. Dinis foi assinalado em Santarém com uma conferência organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Santarém, Universidade da Terceira Idade de Santarém (UTIS) e União de Freguesias da Cidade de Santarém, em parceria com a Câmara de Santarém.

O 700° aniversário da morte de D. Dinis foi assinalado em Santarém com uma conferência organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Santarém, Universidade da Terceira Idade de Santarém (UTIS) e União de Freguesias da Cidade de Santarém, em parceria com a Câmara de Santarém.

O provedor da Misericórdia de Santarém, e historiador, José Miguel Noras, partilhou uma reflexão sobre a vida e obra do rei D. Dinis (1261-1325), fundador do Mutualismo, da Universidade e das Quinas Portuguesas. O evento, que decorreu no dia 7 de Janeiro na Igreja da Misericórdia de Santarém, contou com a participação musical do Conservatório de Música de Santarém, que abrilhantou o momento com apontamentos musicais inspirados nos versos de D. Dinis.



A sessão contou com a presença de diversas individualidades, como o bispo de Santarém, António Traquina, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e outros autarcas, dirigentes da Misericórdia de Santarém, elementos da UTIS, entre outras personalidades. Na sua intervenção, João Leite enalteceu o papel que D. Dinis teve na agricultura, na cultura e na educação, entre outras áreas, e referiu que a comunidade deve ser a primeira a dar o exemplo na defesa da importância da nossa história.

“Confesso que tenho orgulho de estar como presidente da Câmara de Santarém e de sentir que as pessoas hoje em Santarém amam o seu território, têm uma paixão por Santarém. Hoje temos as nossas igrejas abertas, entre outros monumentos que vivemos ao longo do ano, valorizando a nossa história, o nosso património”, sublinhou João Leite, adiantando que o centro histórico da cidade é hoje visitado por milhares de pessoas ao longo do ano.

