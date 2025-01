Banda da Armada sobe ao palco em Benavente para concerto de Ano Novo

O Cineteatro de Benavente acolhe o tradicional Concerto de Ano Novo, no dia 11 de Janeiro, às 21h30, com a prestigiada Banda da Armada.

O concerto de Ano Novo, em Benavente, é este ano protagonizado pela Banda da Armada. O evento está agendado para o dia 11 de Janeiro, às 21:30, no Cineteatro de Benavente.

Com entrada gratuita, o concerto promete proporcionar uma noite inesquecível, repleta de música de qualidade. O repertório, descrito como vibrante e entusiasmante, é um convite para celebrar a chegada do novo ano em grande.

A iniciativa, com entrada livre, resulta de uma parceria entre a Marinha Portuguesa e o Sector da Cultura da Câmara Municipal de Benavente.