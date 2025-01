Livro sobre o monte dos castelinhos lançado em Vila Franca de Xira

Obra do arqueólogo João Pimenta conta com apoio do município.

O Município de Vila Franca de Xira, em colaboração com o Centro de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, lançou recentemente a obra “Monte dos Castelinhos e as Dinâmicas da Conquista Romana da Península de Lisboa e Baixo Tejo”. O livro, dividido em dois volumes, é baseado na tese de doutoramento do arqueólogo do município, João Pimenta, defendida na mesma instituição de ensino superior.

Está prevista a edição de 400 exemplares, 200 de cada volume, com a produção gráfica a cargo da empresa Soartes Artes Gráficas, Lda., num investimento municipal de 17.360,00€. Considerando o custo de produção e o trabalho envolvido na concepção da publicação, a câmara municipal propôs, em documento aprovado em reunião de câmara, a sua venda ao público por 46 euros por volume com IVA incluído.

A câmara justifica o apoio à obra com a promoção do conhecimento histórico e arqueológico da região, destacando a importância do Monte dos Castelinhos, situado na Castanheira do Ribatejo, no contexto da conquista romana da Península de Lisboa e do Baixo Tejo.