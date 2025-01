“Cada vez se lê e fala pior em Portugal e o problema começa nas escolas”

Escritora e jornalista Alice Vieira esteve no Centro Cultural do Bom Sucesso em Alverca a inaugurar uma exposição sobre a sua vida e obra e não deixou passar a oportunidade para lamentar a forma como a língua portuguesa tem sido tratada nas últimas décadas.

Hoje em dia fala-se mal em Portugal porque se lê pouco e o problema começa nas escolas que não estão a conseguir capacitar e motivar os alunos para largarem as plataformas digitais e começarem a ler em papel, considera Alice Vieira, escritora e jornalista que tem raízes em Torres Novas.

A autora esteve no Centro Cultural do Bom Sucesso em Alverca do Ribatejo na quarta-feira, 8 de Janeiro, para inaugurar uma exposição alusiva à sua vida e obra, que tem entrada livre e estará patente até 9 de Fevereiro. “Infelizmente lê-se muito pouco hoje em dia e o problema começa nas escolas. Já visitei escolas onde os professores falavam muito mal e isso acontece porque hoje em dia se lê muito pouco. Se a pessoa lesse um bocadinho mais habituava-se a ver como as palavras se escrevem e como devem ser ditas”, afirmou a O MIRANTE à margem da abertura da exposição “Retratos Contados”, que tem curadoria de Nélson Mateus.

“As pessoas gostam sempre que alguém as homenageie e eu não sou diferente. Penso que está bem feita, foca-se nos pontos que são importantes e gostava muito, acima de tudo, que levasse as pessoas a ler. Porque a minha vida, essa, é um livro aberto e toda a gente a conhece”, refere.

Cláudio Lotra, presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, destacou a importância de ter na sua comunidade uma exposição de uma figura como Alice Vieira, destacando a sua “juventude e ânimo” para continuar a escrever. Nos seus 45 anos de obra literária, Alice Vieira escreveu mais de 80 livros e detém uma forte projecção nacional e internacional, sendo detentora de vários prémios conquistados ao longo da sua carreira, incluindo em 2023 o Prémio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE