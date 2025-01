Exposição de fotografia em Santarém sobre caminho-de-ferro brasileiro

A exposição fotográfica “A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil” vai estar em exibição ao longo de um mês na Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral, em Santarém. A inauguração está agendada para 15 de Janeiro, prolongando-se até 15 de Fevereiro. Organizada pelos investigadores Fábio Paride Pallotta e Hugo Silveira Pereira, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a mostra revela imagens que registaram os primeiros passos da implantação do caminho de ferro no Noroeste do Brasil. Pode ser visitada de terça-feira a sábado, entre as 09h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 17h30.

Os curadores da exposição contam que o “caminho-de-ferro estratégico de 1906, visava integrar o Estado do Mato Grosso e suas riquezas agrícolas no território do Brasil, pondo fim ao seu isolamento”. Com 1400 quilómetros de extensão, a linha provocou graves crises ambientais, sobretudo “médico-sanitárias e humanas sobre os indígenas Kaingang do ramo paulista, habitantes da região. Estes acontecimentos e graves crises, no prelúdio do Antropoceno, a Era do Homem, ainda se repetem no Brasil e no mundo, exigindo atenção e cuidados das sociedades actuais”.

A exposição recorda que no início do século XX, a partir da cidade de Bauru, teve início a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, uma longa ferrovia estratégica que atravessava o Estado do Mato Grosso, terminando na cidade de Corumbá, fazendo parte da antiga província rica em produtos agrícolas, que quase fora perdida na Guerra do Paraguai, conflito que se estendeu entre 1864 e 1870. Os trabalhos duraram apenas quatro anos, entre 1906 e 1910.