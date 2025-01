Tomar tem nova intervenção artística nas paredes da cidade

Tomar conta com mais uma intervenção de arte urbana nas paredes de edifícios que eram frequentemente alvo de graffites. O ano de 2024 terminou com a pintura de um mural nas paredes das casas de banho públicas situadas junto ao Estádio Municipal. A intervenção foi realizada pelo artista Bruno Oliveira, que assina como "Bfive", no âmbito do projecto "AnthroArt" da empresa de antropologia aplicada Ambigrama.

O projecto apresenta-se como “uma colaboração de dois anos entre três organizações de antropologia aplicada em Portugal (Ambigrama), Roménia (Antropedia) e Países Baixos (Namla), que visa activar perspectivas antropológicas em torno dos temas da Inclusão Social, Sustentabilidade e do Social Self”. O projecto tem como objectivo “levar o conhecimento académico antropológico a um público mais vasto, através de artigos curtos, e conjugar o conhecimento com expressões artísticas e outras formas de intervenções activas”.