Sociedade Recreativa Operária exibe documentário “Yupumá” em Santarém

Antes do filme, há uma conversa coma realizadora Verónica Castro sobre a sua experiência colaborativa com a comunidade Huni Kuin na Amazónia brasileira

O Clube de Cinema da Sociedade Recreativa Operária (SRO), em Santarém, exibe este sábado, 18 de Janeiro, o documentário “Yupumá”, de Verónica Castro, realizado em parceria com a comunidade Huni Kuin, uma comunidade indígena da Amazónia brasileira. Antes da exibição, a SRO proporciona, também, uma conversa com a realizadora, às 21h30. Verónica Castro vai partilhar a sua experiência colaborativa com a comunidade Huni Kuin, propondo-se, assim, uma reflexão sobre a vida na floresta tropical e a importância da sua existência e preservação.

Em “Yupumá”, Kawá mostra-nos o que acontece na floresta, a força da sua alegria ou as suas práticas de cultura e pescaria. Kawá explica-nos as razões pelas quais “nós precisamos da floresta”, não apenas pelo oxigénio que ela oferece, mas também por tudo aquilo que ela nos pode ensinar, e dá exemplos: “Foi com a jiboia que aprendemos a geometria que usamos nos nossos desenhos e tatuagens. Foram os pássaros que nos ensinaram a pescar. São os cantos dos pássaros que nos avisam quando vai chover. São as árvores e as plantas que nos dão a nossa medicina”, explica Kawá. E Verónica Castro acrescenta: “será que precisamos de escutar os pássaros de novo? O que é que podemos aprender com os pássaros? Com as árvores? O que é que eles nos estarão comunicando?”

“Yupumá” já participou em diversas mostras e apresentações internacionais e recebeu, a 15 de Novembro de 2024, o prémio Marián Veselský, na 23ª Edição do Festival Internacional ETNOFILM ČADCA - Bienal de Cinema de Documentário Etnográfico da Eslováquia.