Tomar recebe Fórum de Empresas

O Fórum de Empresas vai decorrer na terça-feira, 21 de Janeiro em Tomar. A iniciativa vai ter lugar no Salão Nobre do Município de Tomar entre as 16h00 e as 19h00. Com o tema “Desafios e oportunidades do tecido económico local”, o fórum vai contar com a participação de diversas personalidades.

A abertura vai estar a cargo do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão. Segue-se uma mesa-redonda com as participações de Fábio Marques (Hortomarques), Inês Ferreira e Jorge Fontes (Aviário de Santa Cita), João Coroado (presidente do Instituto Politécnico de Tomar), Pedroso Leal (presidente da Nersant) e Vítor Poças (TemaHome Portugal). A moderar vai estar Pedro Saraiva, director executivo da Tagus Valley. No final do evento, vai decorrer uma prova de vinhos e degustação de produtos locais.