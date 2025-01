Arruda dos Vinhos celebra 500 anos das Festas de Nossa Senhora da Salvação

Apresentação do programa na sexta-feira, 17 de Janeiro, contou com a presença do Patriarca de Lisboa, Rui Valério

Até Agosto o concelho de Arruda dos Vinhos vai comemorar, com um programa vasto de actividades, os cinco séculos das festas em honra de Nossa Senhora da Salvação, hoje as festas do concelho. A apresentação do programa das comemorações teve lugar ao final da tarde de sexta-feira, 17 de Janeiro, no auditório municipal, tendo contado com as presenças de, entre outros, o presidente do município, Carlos Alves (PS) e o Patriarca de Lisboa, Rui Valério.

O conjunto de iniciativas apresentadas pretendem realçar a história das festas e a sua importância enquanto evento agregador de toda a comunidade arrudense que, anualmente, de 6 a 18 de Agosto, festeja a sua padroeira através de um vasto conjunto de atividades que hoje em dia vão muito para além das meramente religiosas.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE