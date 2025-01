Casa dos Cubos em Tomar recebe exposição de fotografia

O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar (CEFT), em parceria com os Encontros da Imagem e o Festival IMAGO, vai organizar uma exposição com os vencedores da edição de 2024 da Open Call em Fotografia e Território. A exposição vai ter lugar no CEFT - Casa dos Cubos. A inauguração está marcada para sábado, 18 de Janeiro, às 15h00. A exposição pode ser visitada até 19 de Março no horário de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, e sábados e domingos, das 14h00 às 17h00.

Na exposição vão ser apresentados os projectos de Elisa Freitas - do Mar, e Emanuel Constantino. No caso de Elisa Freitas, a ligação entre a memória afectiva do lugar que a fotografia permite reter intersecta-se com a erosão dos solos e da costa marítima portuguesa, numa série realizada na localidade de São Bartolomeu do Mar, no Norte de Portugal. Também a partir do Norte, mais concretamente do Vale do Ave, Emanuel Constantino tece uma densa trama visual em torno da arqueologia industrial, da ecologia, do mito, da História e da narrativa, envolvendo imagens próprias e do arquivo fotográfico vernacular.