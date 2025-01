Oficina de cestaria e latoaria abre portas no Convento de São Francisco em Tomar

Numa fase inicial, vão ficar instaladas no local as artesãs Tânia Grazinas e Otília Marques, cesteira e latoeira, respectivamente.

Tomar vai ter um novo espaço oficinal dedicado à Cestaria e Latoaria, duas artes tradicionais intimamente ligadas à identidade cultural da região e à emblemática Festa dos Tabuleiros, que integra o Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, desde 2023. O novo espaço é inaugurado este sábado, 18 de Janeiro, pelas 16h00, no Convento de São Francisco.



A oficina de Cestaria e Latoaria surge como resposta ao compromisso assumido pelo município de Tomar de valorizar e salvaguardar estas práticas ancestrais, essenciais na criação dos elementos que compõem o tabuleiro, símbolo central da festividade que une a comunidade tomarense e atrai visitantes de todo o mundo.



O espaço não vai ser apenas um local de produção, mas também um centro de formação e partilha, com o intuito de fomentar a transmissão intergeracional de técnicas e conhecimentos, envolvendo a comunidade num diálogo e interacção com as práticas artesanais em apreço. Numa fase inicial, vão ficar instaladas naquele local as artesãs Tânia Grazinas e Otília Marques, cesteira e latoeira, respectivamente.



O espaço vai estar aberto ao público de terça a sexta-feira das 10h00 às 13h00 e aos sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.