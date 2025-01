Freguesia de São Pedro de Tomar recebeu Cantar dos Reis

A freguesia de São Pedro de Tomar, concelho de Tomar, recebeu o Cantar dos Reis na manhã de domingo, 12 de Janeiro, seguido de um almoço de convívio. O evento, onde actuaram 11 grupos, decorreu na cave da junta de freguesia, contando com casa cheia.

Os grupos que participaram no evento foram: Grupo Coral Nossa Senhora dos Prazeres, Grupo Mão Amiga, Grupo Viver Ativamente, Grupo de Oração Chama de Amor, Grupo de Cantares do Lugar do Coito, Grupo de Cantares para as Almas dos lugares do Bairro, Boca da Mata, Contraste, Ervideiras, Fontainhas e Terreiro, Grupo do Lugar da Bairrada, Grupo do Lugar da Quinta do Falcão, Grupo da Associação de Pais do Centro Escolar de São Pedro, Grupo Tomar Caminhado e Grupo de Cantares de Reis Aqui e Acolá.

O Cantar dos Reis da freguesia de São Pedro de Tomar é visto como uma grande demonstração de defesa de tradições por toda a comunidade e como um salutar momento de convívio entre a população.