Duas Semicolcheias Invertidas e The Jack Shits actuam esta noite no Centro Cultural do Cartaxo

Cartaxo Sessions esta noite no Centro Cultural do Cartaxo

A Cartaxo Sessions dá início às sessões de 2025 esta terça-feira, 21 de Fevereiro, com uma noite que mistura noise rock, free jazz, punk e garagem pelas bandas Duas Semicolcheias Invertidas e The Jack Shits. Como já é tradição, o evento conta com o Psych Market, onde empreendedores e artistas terão os seus produtos à disposição. As portas do Centro Cultural do Cartaxo abrem às 22h30 e os bilhetes estão à venda por cinco euros.