Um jovem bombeiro ajudou a manter viva a Associação de Além da Ribeira

O associativismo não olha a idades e Gonçalo Henriques, 32 anos, é a prova disso. Em 2015, com apenas 22 anos, assumiu a presidência da Associação Recreativa e Cultural de Além da Ribeira, no concelho de Tomar, que se encontrava fechada e sem rumo. Gonçalo Henriques nasceu e cresceu na cidade de Tomar. A única ligação que tinha com a freguesia de Além da Ribeira era através da namorada, actual esposa, que conheceu na escola e que vivia na freguesia. Começou a frequentar a associação e decidiu candidatar-se a presidente, numa altura em que o espaço se encontrava fechado por desistência da anterior direcção.

Consciente da importância da associação para a freguesia, Gonçalo Henriques chegou-se à frente e tornou-se presidente, mesmo não vivendo lá. Hoje, a associação conta com cerca de 200 sócios pagantes, número que tem vindo a aumentar de ano para ano. A equipa directiva é composta por diverso jovens, aliando a criatividade dos mais novos com a experiência dos mais velhos. O MIRANTE visitou a sede da associação e conversou com o presidente da colectividade sobre o presente e o futuro da associação.

Gonçalo Henriques explica que a associação, criada a 12 de Maio de 1981, tem uma grande importância para a freguesia, “porque une todas as pessoas, do mais novo ao mais velho, mesmo aqueles que foram para fora e só vêm cá nos eventos, isso para nós é gratificante”. A colectividade de Além da Ribeira abre todas as semanas aos domingos, numa tarde de convívio, onde se joga às cartas, ao dominó e ainda se petisca. A sede está localizada na aldeia de Vale Venteiro, dispondo de diversas valências. “Somos das associações com melhores instalações do concelho de Tomar, dispomos de um espaço enorme e com condições para fazer todo o tipo de eventos. Temos o nosso bar, temos salão de jogos, temos espaços fechados, temos uma cozinha com todas as condições, temos quermesse e temos um campo de futsal com balneários”, explica Gonçalo Henriques. Para o futuro, o presidente já tem objectivos bem definidos que passam pela remodelação do espaço, com mudança do telhado, que tem amianto.

Gonçalo Henriques trabalha como bombeiro sapador em Tomar há 13 anos. “O meu pai também era bombeiro; só é bombeiro realmente quem gosta e eu gosto muito”, sublinha. Viveu na cidade de Tomar, depois foi para Vila Nova da Barquinha, estando actualmente a morar na freguesia de Além da Ribeira, mais precisamente na aldeia de Póvoa, juntamente com a esposa e filho. Assume que o associativismo tem sido uma experiência totalmente diferente. “Obriga-me a trabalhar por amor à camisola, porque nós não ganhamos um cêntimo. Eu digo que o associativismo é um amor que me apareceu e já não me vejo fora daqui, é uma coisa que me enche, que ocupa o meu tempo, eu sinto-me muito satisfeito de estar aqui a dar o meu contributo, sem dúvida que me veio enriquecer a nível pessoal”, afirma.



Trail do Vale é o maior evento da associação

A Associação Recreativa e Cultural de Além da Ribeira conta com diversas actividades ao longo do ano. De entre elas, destaca-se o Trail do Vale, a maior actividade da associação, criada por Gonçalo Henriques há três anos. “Foi uma ideia minha que surgiu porque já tinha praticado trail há alguns anos, depois deixei e achava realmente que a freguesia tinha um potencial gigante para se poder fazer aqui uma prova de renome nacional”, explica. O Trail do Vale começou com 400 inscritos, revelando-se um sucesso, desde a primeira edição. O número de inscrições tem vindo a aumentar, sendo que no ano passado contou com 800 atletas e 13 distritos representados. “Este é o maior evento organizado pela associação actualmente, aquele que tem maior visibilidade a nível nacional, é uma prova que conta para o campeonato nacional de todas as distâncias, é o evento que nós trabalhamos mais focados”, diz. O trail é composto por três provas e uma caminhada, estando a próxima edição já marcada para 18 de Maio.

Outra das grandes actividades da associação é a Festa de Verão, que se realiza sempre no primeiro fim-de-semana de Agosto. “É outro evento que também dá muito trabalho, uma festa que teve um interregno de alguns anos porque parecia que as pessoas não queriam aderir, mas a partir de 2015 voltou e neste momento temos uma festa fantástica”, conta. Na associação há ainda noites de fados, bailes temáticos e aulas de zumba. “Tentamos adaptar-nos àquilo que percebemos que as pessoas querem. A freguesia tem uma população envelhecida, mas temos a sorte de ter aqui na associação uma equipa jovem com vontade de trabalhar, acho que somos uns sortudos nisso”, conclui Gonçalo Henriques.