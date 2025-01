O evento Classic Auto, no Cartaxo, conta ainda com a venda de peças para clássicos.

Automóveis clássicos em exposição no Cartaxo

O Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo foi o local escolhido para o evento Classic Auto, nos dias 1 e 2 de Fevereiro, das 10h00 às 20h00. Com o apoio da Câmara Municipal do Cartaxo, o Salão Automóvel Clássico, Motas Antigas e Peças, conhecido como Classic Auto, promete encantar os entusiastas e apaixonados por veículos clássicos da região.