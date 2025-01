Casa dos Cubos recebe exposição de aluna do Politécnico de Tomar

A Sala 2 do CEFT - Casa dos Cubos, em Tomar, inaugura na quinta-feira, 23 de Janeiro, às 18h30, a exposição Cartografia Alterada. A exposição marca o início da programação de exposições que envolve a comunidade académica, em particular da licenciatura em Fotografia do Instituto Politécnico de Tomar, onde Jeanne Brenot está matriculada, ao abrigo do programa Erasmus.

Em Cartografia Alterada, Jeanne Brenot explora o processo de Transferência de Emulsão Polaroid. Este processo constitui, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre o próprio processo e a sua impressão visual do período que passou em Tomar. O resultado propõe um diálogo entre dois universos. De um lado, uma deambulação visual por esta mescla de espaços aparentemente desregrados: do espaço verde que cresce entre as construções, do tecido industrial agora transformado em tecido cultural, do conjunto de elementos que constituem a fronteira da bolha centralizadora do edificado histórico e da sua identidade visual. Do outro lado, o universo poético, háptico, matérico, do processo utilizado.