Cláudia Zarro apresenta o seu primeiro disco no Centro Cultural do Cartaxo

A fadista Cláudia Zarro, de 40 anos, vai subir ao palco do Centro Cultural do Cartaxo (CCC) no domingo, 26 de Janeiro, às 15h30, para apresentar o seu primeiro trabalho discográfico, de nome ReCente. Em palco estarão sete músicos, “num repertório que alia as canções que vivem das palavras da própria fadista à interpretação das palavras de poetas intemporais”, anuncia o município. Os bilhetes estão à venda no CCC por 10 euros.

Segundo entrevista a O MIRANTE em 2023, Cláudia Zarro canta quase todo o tipo de fados, desde os mais tradicionalistas e “pesados” aos mais “corridinhos” e alegres. Filha de pai pescador, que pelas dores da idade virou as costas ao mar, e de mãe que durante anos “trabalhava no que se arranjava” na casa de Cláudia Zarro, na Nazaré, “era muito raro ouvir-se fado”. O gosto pelo estilo musical foi surgindo aos poucos depois de conseguir entrar num grupo e começar a cantá-lo. “Passei por coisas difíceis, até pelo contexto financeiro em que vivia; a Nazaré é uma zona onde não há muita abundância, nem oportunidades”, afirmava a fadista que há mais de uma década tem como casa o Ribatejo.

Através desse desejo de menina - “de cantar e ser conhecida” - que não abandona, diz querer acima de tudo transmitir aos seus filhos, Renata e Vicente, que os sonhos podem comandar a vida: “mostrar-lhes que independentemente do caminho que tomarem há sempre espaço para fazer o que mais gostam”. Além do seu emprego fixo no Estabelecimento Prisional de Alcoentre, que lhe garante estabilidade financeira, não é difícil encontrá-la a cantar fado para um público que tanto pode ser português como estrangeiro. Cláudia Zarro é casada com o também fadista Hugo Faustino.