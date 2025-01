Festa em Honra do Mártir São Sebastião em Vila Chã de Ourique

Os Trintões 2025 de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, estão a organizar a Festa em Honra do Mártir São Sebastião nos dias 25 e 26 de Janeiro no Largo da Memória, junto à igreja. A eucaristia em honra do Mártir São Sebastião, seguida de procissão pelas ruas da vila, está marcada para as 15h00 de domingo, a que se segue o leilão das oferendas.

O dia de sábado inicia com o peditório e à tarde terá lugar a eucaristia, às 17h30, e o teatro meninos da catequese uma hora depois. Às 20h00 há animação de acordeão com Eduardo Timóteo e Nuno Paula e às 00h00 actua o DJ Mike Masca.