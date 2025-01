Igreja da Misericórdia em Tomar recebe concerto “Mozart Mais Um”

partilhe no Facebook

A Igreja da Misericórdia, em Tomar, vai ser palco de um concerto pelo Quarteto Lopes-Graça e Katharine Rawdon. A iniciativa está marcada para esta quinta-feira, 23 de Janeiro, a partir das 19h15.

No concerto vão actuar também dois quartetos para flauta e cordas do mestre de Viena ao lado de uma obra escura e contrastante de Copland. Completam o programa os duetos para violino e violoncelo do compositor russo Gliére.