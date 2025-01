Colectivo Ponte repete Feira da Destralha em Pontével

Grupo de jovens de Pontével, no concelho do Cartaxo, quer fazer da Feira da Destralha um evento regular para troca e venda de produtos usados. Próxima feira realiza-se a 8 de Fevereiro.

O Colectivo Ponte vai realizar a segunda Feira da Destralha na antiga escola primária de Pontével no sábado, 8 de Fevereiro, das 10h00 às 18h00. A feira, de entrada gratuita, é um espaço de troca e venda de produtos usados, oferecendo uma oportunidade para dar uma nova vida a objectos esquecidos ou encontrar algo único e sustentável. Para quem deseja ter uma banca, as inscrições estão abertas e os lugares são limitados.

O evento conta também com um workshop de sabão artesanal, conduzido pela especialista Ida Soares, que pratica a arte de produzir sabonetes artesanais desde 2010. O workshop inclui todo o material necessário e permite aos participantes aprender a produzir sabonetes utilizando ingredientes naturais e vegetais, com a opção de escolher o aroma do seu sabonete. As vagas para o workshop são limitadas e as inscrições podem ser feitas antecipadamente.

“Após o sucesso da primeira edição, estamos muito entusiasmados em dar continuidade a este evento, que se tornou uma excelente oportunidade para promover a reutilização e o consumo consciente. O nosso objectivo é tornar a Feira da Destralha um evento regular em Pontével, com uma frequência praticamente mensal, à excepção dos meses de Verão. Queremos continuar a envolver a comunidade e a fomentar a troca de saberes e produtos”, afirma Paulo Antunes, presidente do Colectivo Ponte.