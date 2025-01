Fábrica das Artes em Tomar recebeu workshops de Caça-Sonhos e Mosaicos

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Fábrica das Artes em Tomar foi palco, no fim-de-semana de 18 e 19 de Janeiro, para a realização de dois workshops criativos com a participação de 19 adultos e 16 crianças. As actividades, centradas na elaboração de caça-sonhos e mosaicos, foram conduzidas pela artista Lucy Jackson. Os participantes aprenderam a transformar materiais simples em peças únicas e a explorar cores, formas e técnicas de composição artística.