Nova direcção da associação de Toucinhos quer ajudar a dar vida à aldeia

A ACURETO – Associação de Cultura e Recreio de Toucinhos é um factor de dinamismo que ajuda a dar vida à aldeia da freguesia de Alburitel, concelho de Ourém. A colectividade de Toucinhos, criada em 1981, soma já 43 anos de existência. Numa história que se tem feito de altos e baixos, a associação esteve mesmo em risco de fechar há um ano, quando a direcção de então decidiu desistir. Em Março de 2024 surgiu uma nova equipa que se empenhou em reabilitar a colectividade que se encontrava estagnada há alguns anos. A nova direcção é composta por nove elementos, entre eles o presidente Fernando Santos, o secretário Octávio Santos e o tesoureiro, Sérgio Reis. O MIRANTE visitou a sede da associação e conversou com estes três elementos sobre o passado da colectividade, o presente e o futuro.

Sentados à mesa, no bar da sede, os dirigentes começaram por explicar como surgiu a ACURETO. Fernando Santos, 60 anos, recorda-se que a população da aldeia decidiu juntar-se em 1981 e avançar com um projecto para um terreno baldio que existia na localidade. Foram feitas obras e construído o edifício que é a casa da associação. “A associação sempre funcionou neste local. Aos poucos o edifício foi sendo construído, em 1993 foi inaugurado o bar”, conta. O presidente da colectividade, refere que, há 40 anos, a associação era um ponto de encontro para as gentes da aldeia. “Os jovens vinham para aqui, fazíamos uns bailaricos, agora foi-se perdendo, com os telemóveis e os computadores as pessoas preferem ficar em casa e não vêm”, lamenta.

Apesar disso, Fernando Santos reconhece que a colectividade continua a ter importância para a aldeia. “Quando fazemos alguma festa ou algum evento notamos que a aldeia se junta em torno desse acontecimento. Também traz pessoas de fora, principalmente nas festas”, diz. Actualmente a associação tem cerca de 200 sócios, sendo que apenas 50 são pagantes. “A nível de sócios temos vindo a aumentar, mas agora houve um decréscimo, a malta desistiu, uns emigraram, outros morreram e deixou de haver dinamismo na aldeia. Tanto a aldeia como a associação estão muito paradas, desde 2012 que isto tem desenvolvido muito pouco”, explicam os elementos da direcção.

Nova direcção foi fundamental para que associação não fechasse portas

Após 12 anos com a mesma direcção, a ACURETO sofreu um abalo, quando no início de 2024, os dirigentes decidiram desistir, deixando a associação em risco de fechar. Em Março desse ano, uma nova direcção assumiu o cargo. Composta por nove elementos, a nova direcção tem como presidente Fernando Santos, nascido e criado na aldeia. Trabalha nas obras, por conta própria, esteve emigrado no Canadá durante alguns meses, mas rapidamente voltou às origens. “Sempre andei aqui, desde o início, eu é que fiz o bar, a cozinha, ajudei muito na construção do edifício”, recorda.

Também Octávio Santos, 48 anos, e Sérgio Reis, 49 anos, fazem parte da nova direcção da ACURETO. Também ambos nasceram e cresceram em Toucinhos. Octávio Santos, que trabalha como chefe de secção numa empresa na zona industrial de Ourém, é o secretário da associação; e Sérgio Reis, que trabalha numa empresa multinacional de isolamentos, é o tesoureiro. “Quando entrámos o nosso objectivo era reabilitar a associação, dar mais vida, criar novas actividades, trazer mais jovens. Se não fossemos nós, a associação ia fechar”, explicam.

A nova direcção da ACURETO tem dedicado muito do seu tempo a criar e organizar novas actividades. Passados dois meses de terem assumido o cargo, já estavam a organizar o primeiro evento. “Realizámos logo a nossa festa de aniversário, dois dias de festa, com actuações musicais, restaurante e muita animação”, referem. Em Dezembro decidiram realizar um mercado de Natal e uma caminhada, mais duas iniciativas inéditas. “Estávamos receosos com o mercadinho, mas em pouco tempo tivemos 25 expositores, as duas iniciativas foram um sucesso, tivemos muita gente e toda a gente adorou”, contam.

Agora as atenções estão todas voltadas para a Backyard Ultra, mais um evento inédito que vai decorrer no dia 1 de Março. A actividade, que nasceu nos Estados Unidos da América durante a pandemia, consiste numa prova de resistência em que o percurso é sempre o mesmo. “Temos um colega e conterrâneo, o André Pereira, que nos está a apoiar e é o director de prova. É ultra-maratonista, ele é que teve a ideia de se realizar a prova aqui”, explicam. A prova, que se vai realizar à volta da aldeia, num circuito de mais de seis quilómetros, pretende aliar serra, pinhal e terrenos de cultivo ao longo do percurso.