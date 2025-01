Teatro, música e conversa no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na noite de sábado, 1 de Fevereiro, pelas 21h00, a peça ‘Dueto Duelo’, um espectáculo musical sobre a vida de um casal em iminente ruptura sentimental. A peça é uma criação colectiva, com base num texto original de Eduardo Brito e de Joana Bértholo. Conta com interpretações de Mariana Rebelo, Rita Brütt e Ricardo Vaz Trindade, dirigidos e encenados por este último. O espectáculo é acompanhado ao vivo por um grupo de músicos onde se incluem Vasco Pimentel no piano, também responsável pela direção musical, Miguel Sobral Curado na bateria e Francisco Nogueira no contrabaixo.



Após o espectáculo tem lugar uma conversa sobre a conjugalidade, aberta à participação de todos os interessados. A conversa será moderada por Edite Queiroz, com a participação de Luana Cunha Ferreira e Henda Vieira Lopes.