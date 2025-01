Tomar vai ser a capital do entretenimento digital durante o Carnaval

O Tomar Game Festival, evento de cultura ‘gaming’ e entretenimento digital, chega à terceira edição entre 2 e 4 de Março no Pavilhão Dom Nuno Álvares Pereira, em Tomar, com torneios, workshops, área de exposição e muito mais. “Se amas o Carnaval, este evento é para ti. Se odeias o Carnaval, este evento também é para ti”, diz a organização sobre a edição de 2025.

Desta vez, os fãs de videojogos e tecnologia podem esperar três dias recheados com torneios de eSports, Cosplay, Realidade Virtual, Retrogaming e presença de influenciadores nos mais de 1.000m² do Pavilhão Dom Nuno Álvares Pereira, que vai estar totalmente transformado para agradar aos visitantes de todas as idades e interesses dentro da cultura gaming. Na edição deste ano, o evento vai contar com mais de 50 estações com torneios de eSports, com jogadores a competir em títulos como Mortal Kombat 1, EA FC25, Street Fighter 6, Mario Kart, entre muitos outros jogos.

Para quem sonha em trabalhar com videojogos, um mercado que movimenta 250 milhões de euros só em Portugal, a GAMEscola vai ministrar workshops de Programação de Videojogos 2D e 3D, além de artes digitais (Modelação 3D, Desenho e Animação 2D e 3D). Entre as presenças já confirmadas estão “Os Sandrinhos”. A dupla de influenciadores, que são pai e filho, já conta com mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, milhões de gostos e milhares de espectadores simultâneos nas suas livestreams.

Além do evento de 2 a 4 de Março, o Tomar Game Festival vai contar também com a Spoiler Night, um pré-evento que ocorrerá no sábado, dia 1, das 18h00 às 00h00, onde os visitantes podem experimentar antecipadamente grande parte das atracções que estarão disponíveis no dia seguinte.