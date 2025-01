Centro Recreativo e Cultural de Carregueiros prepara II Trilho dos Pegões

O II Trilho dos Pegões, iniciativa do Centro Recreativo e Cultural da Freguesia de Carregueiros, concelho de Tomar, vai decorrer no domingo, 26 de Janeiro. A iniciativa divide-se num passeio de manhã e um trial à tarde, contando ainda com pequeno-almoço, almoço e reforço.

O arranque da actividade está marcado para as 08h30, hora a que se vai iniciar o passeio em jipes e motas, estando o trial marcado para as 15h30, já no final do evento.