Feira Rural de Arruda dos Vinhos muda-se para Academia de Dressage

A Feira Rural de Arruda dos Vinhos, que não se realiza desde 2016 e volta este ano ao concelho, não será realizado no pavilhão multiusos da vila mas sim na Academia de Dressage. A informação foi confirmada pelo presidente do município, Carlos Alves, na última reunião de câmara.

“Estamos a pensar deslocalizar o evento depois da avaliação dos serviços técnicos ter considerado que fazer um picadeiro dentro do pavilhão multiusos poderia ser gravoso para o pavimento e por isso estudámos esta alternativa que tem um enquadramento com a área envolvente que o pavilhão nunca teria”, justificou. O autarca respondia sobre o assunto ao vereador do PSD, João Cavaco, que quis saber o que estava a ser planeado para a Feira Rural que, já se sabe, vai realizar-se em Maio. “Estamos a avaliar o que será necessário para a feira e estamos a ver em termos de programação o que será feito”, explica Carlos Alves.

Apesar do programa ainda estar a ser fechado já se sabe que não deverá fugir aos elementos base que tornaram as duas primeiras edições da feira um sucesso: a tradição equestre do concelho e também a gastronomia, agricultura, jardinagem e o bem-estar animal.

O regresso da Feira Rural foi anunciada no final do ano passado durante a discussão do orçamento municipal, que vai contemplar uma verba de 680 mil euros para os eventos de cultura, desporto, recreio e lazer, onde se inclui a Feira Rural. A última edição desta feira aconteceu entre 29 de Abril e 1 de Maio de 2016 no Pavilhão Multiusos mas também no espaço envolvente, com actividades tanto no interior como no exterior do pavilhão. A Feira Rural de Arruda dos Vinhos pretendeu reavivar as características rurais daquele concelho, que se localiza numa zona de transição entre o Oeste, o Ribatejo e Grande Lisboa.