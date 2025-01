Primeira edição do “Encostas de Xira Experience” esgotou lotação

A Quinta Municipal de Subserra, em São João dos Montes, vai continuar a receber o “Encostas de Xira Experience”, um evento criado pela câmara municipal que combina música e o vinho de produção municipal de Vila Franca de Xira com um ambiente intimista. Isto depois da primeira sessão, realizada a 18 de Janeiro, ter esgotado a lotação em poucos dias depois das reservas começarem. Por esse motivo o município ribatejano anunciou, em comunicado, a realização de sete sessões adicionais até Abril, com a segunda edição agendada para 8 de Fevereiro e também já com lotação esgotada.

Quem desejar participar pode inscrever-se para a 3ª edição, que será divulgada em breve pela câmara municipal, mediante uma reserva de 10 euros por pessoa, valor que será convertido em consumo no dia do evento. No entanto, o montante não é reembolsável em caso de ausência. Para informações e reservas está disponível o contacto 932 002 560. O evento junta a música da banda residente, MT80, enquanto são servidos petiscos e provas do vinho Encostas de Xira. Já no verão o município promovera, com sucesso, o “Encostas de Xira Sunset”, adaptando agora o conceito a uma versão indoor, mais apta aos meses mais frios.