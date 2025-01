Corrida Solidária a favor dos Bombeiros da Castanheira

As empresas Exide Technologies, Hit Kagome e Suanfarma Cipan, vão ajudar os Bombeiros da Castanheira do Ribatejo através da realização da primeira edição da corrida solidária.

O valor das inscrições na corrida, agendada para 29 de Março, reverte na totalidade para a corporação de bombeiros.

A corrida tem um percurso de 10Km e a caminhada 5 Km com partida e chegada à Exide Technologies, na Castanheira do Ribatejo. Os três primeiros classificados na prova principal recebem um troféu e uma medalha. As inscrições podem ser feitas através do site da Xistarca.