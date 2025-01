Exposição reúne uma centena de obras de mulheres no Museu do Neo-Realismo

Está patente até 4 de Maio, com entrada gratuita no Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira, a exposição “Onde estão elas?”, onde são mostradas cem obras de mulheres artistas da colecção do museu. Com curadoria de Paula Loura Batista, a mostra destaca a produção artística feminina ao longo de décadas, destacando a importância de resgatar e valorizar o papel das mulheres na história da arte. Em comunicado o município diz que a exposição apresenta uma selecção de trabalhos de 48 artistas, incluindo nomes como Alice Jorge, Erika Stone, Gisèle Freund, Maria Keil e Menez, juntamente com artistas contemporâneas como Alice Geirinhas, Ana Pérez-Quiroga e Carla Filipe. O público pode apreciar obras de pintura, escultura, desenho, fotografia, instalação, gravura e cerâmica, reflectindo a diversidade de expressões artísticas femininas ao longo do tempo. A exposição abrange um período temporal que vai da década de 1940 do século passado até à contemporaneidade.