Fingertips lotaram o Cine-Teatro Paraíso em Tomar

Concerto decorreu no sábado, 25 de Janeiro.

Os Fingertips apresentaram-se em Tomar com sala cheia no passado sábado, dia 25 de Janeiro, oferecendo ao público uma experiência musical única e inesquecível. O concerto decorreu no Cine-Teatro Paraíso.

Ainda sem pisar o palco já a banda despertava nostalgia a um público apaixonado que se rendeu às sonoridades bem gravadas na memória. A qualidade musical da banda foi evidente em cada canção e Zé Manel, o vocalista, conquistou a plateia com o seu carisma, entusiasmo e boa disposição.