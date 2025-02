Alenquer homenageia Damião de Góis

Conferências, concertos e um jantar temático celebram o legado do humanista Damião de Góis. A homenagem principal acontece a 2 de Fevereiro, dia do seu nascimento, junto ao seu túmulo na Igreja de São Pedro.

O humanismo de Damião de Góis continua vivo e a passar de geração em geração mais de 500 anos após o seu nascimento em Alenquer.

A figura, um dos mais ilustres portugueses a ter vivido no século XVI, terá durante todo o mês de Fevereiro, um ciclo de eventos que lhe é dedicado.

Entre os dias 2 e 23 de Fevereiro, Alenquer, e em particular o Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição, receberá conferências, apresentações, homenagens, concertos e um jantar temático.

Um dos pontos altos acontece já no próximo domingo, 2 de Fevereiro. Após a apresentação do livro “Breve história dos judeus em Portugal”, de Jorge Martins, a Igreja de São Pedro recebe a homenagem sentida a Damião de Góis, junto ao seu túmulo, no exacto dia do seu nascimento, que ocorreu em 1502.

De acordo com a vereadora da cultura, Cláudia Luís, a programação tem em conta momentos dedicados a todas as faixas etárias e programas educativos para as crianças do ensino pré-escolar ao secundário.

Damião de Góis encontra-se sepultado num túmulo na Igreja de São Pedro, considerado monumento nacional desde 1910. Os restos mortais do humanista que nasceu e morreu em Alenquer foram para aquele local trasladados em 1941, após terem constado na antiga Igreja de Santa Maria da Várzea - hoje Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição - desde o momento do falecimento, a 30 de Janeiro de 1574.