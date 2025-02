Semana da Amizade regressa à Biblioteca Municipal de Alenquer

A Biblioteca Municipal de Alenquer volta a celebrar a Semana da Amizade com sessões da Hora do Conto, destacando a obra “O Menino com Flores no Cabelo”, de Jarvis. A iniciativa inclui ainda a realização de um ateliê.

As sessões para escolas decorrem de 14 a 21 de Fevereiro, enquanto a sessão para famílias está marcada para o dia 15 de Fevereiro, às 11h00. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória.