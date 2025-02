Operário de Cem Soldos e Bons Sons recebem prémio na área de intervenção social

O Sport Club Operário de Cem Soldos (SCOCS) e o Festival Bons Sons foram distinguidos com o Prémio de Mérito da Fundação INATEL na área de Intervenção Social e Sustentabilidade, na Gala Social INATEL, evento que pretende distinguir pessoas e organizações pelo seu contributo no desenvolvimento mais solidário e sustentável.

O prémio foi atribuído pelo trabalho desenvolvido pelo SCOCS. “Uma associação cultural local que, com mais de 800 associados, trabalha voluntariamente para dinamizar a aldeia e dar respostas à comunidade. A par de todas as actividades organizadas ao longo do ano, organiza desde 2006 o Bons Sons, o seu evento mais mediático. Um festival que nunca se esquece e se fica sempre com vontade de voltar”, foi referido no momento de atribuição do prémio, no Teatro da Trindade, em Lisboa. A Fundação Inatel apoia o Bons Sons desde 2019, dando nome ao Palco Giacometti – INATEL.