Mercadinho d’Arruda dos Vinhos abriu portas aos interessados

Abertura do espaço está prevista para Abril e o município abriu as portas do espaço na última semana para que os interessados a concorrer às bancas existentes o pudessem visitar.

Mais de uma dezena de comerciantes interessados em candidatar-se às bancas existentes no novo Mercadinho D’Arruda, em Arruda dos Vinhos, puderam visitar o espaço na última semana, num dia aberto promovido pelo município.

Os interessados puderam contactar com as bancas e o recinto, para conhecerem as diferentes bancadas disponíveis, com áreas como peixaria, talho, loja de fruta e legumes, espaço biológico, cafetaria e restauração. “Os interessados visitaram o espaço e recolheram informações sobre o concurso público para atribuição das bancas, que deverá avançar nos próximos dias”, informa o município. A acompanhar os técnicos do município esteve o presidente da câmara, Carlos Alves (PS), que voltou a garantir que as obras no mercado decorrem a bom ritmo e que tudo aponta para que estejam prontas em Abril deste ano.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE