Filarmónica União Maçaense faz 163 anos e vai ter novas fardas

A Câmara Municipal de Mação aprovou na última reunião camarária, de 22 de Janeiro, um apoio de 10 mil euros para as novas fardas da Sociedade Filarmónica União Maçaense. Na sessão, a nova presidente de Câmara de Mação, Margarida Lopes, realçou a importância que a banda representa, destacando que a sua actividade “não se restringe” apenas ao concelho. “É uma associação que percorre vários pontos do país e promove o nosso concelho e região, então acho mais do que justo ajudá-la neste pedido de apoio para o novo fardamento, que seja mais digno e que vá ao encontro das suas necessidades”, afirmou. A Filarmónica União Maçaense celebra este ano o seu 163º aniversário e no último fim-de-semana realizou um espectáculo, onde quem quis também pode doar e contribuir para o novo fardamento da banda.