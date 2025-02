Procuram-se voluntários para espectáculo em Santarém sobre o 25 de Abril

Santarém vai assinalar mais um aniversário do 25 de Abril de 1974 com a realização de um grande espectáculo, estando abertas as inscrições para quem quiser participar no evento. O espectáculo vai ser encenado por Nuno Pino Custódio e pretende a colaboração e participação de pessoas de todas idades, interessadas em ganharem uma nova experiência de representação, enquanto celebram uma das datas mais importantes na vida dos portugueses. As inscrições devem ser efectuadas para o email nelson.ferrao@cm-santarem.pt. O primeiro encontro entre participantes aconteceu dia 24 de Janeiro nas instalações do Centro Cultural e Regional de Santarém – Fórum Actor Mário Viegas.

Nuno Pino Custódio nasceu em Lisboa, é professor de Interpretação e dirigiu mais de 40 espectáculos, a maioria da sua própria autoria. Desde a década de 1990 que investiga uma metodologia de interpretação intitulada ‘Máscara’, sendo uma das principais referências em Portugal no campo da formação de actores, tendo sido igualmente investigador do Centro de Estudos de Teatro da FLUL, entre 1996 e 2000.

O artista tem colaborado com diversas companhias ou festivais de artes, escolas profissionais ou universidades, como a Faculdade de Letras de Lisboa e a Universidade de Évora. Em 2004, fundou a companhia que ainda hoje dirige, a ESTE – Estação Teatral da Beira Interior. Tem sido ainda professor regular, desde 2010, da ACE – Academia Contemporânea do Espectáculo e da ACT – Escola de Actores.