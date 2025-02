Desfile de Carnaval nocturno no Cartaxo

O Cartaxo celebra o Carnaval com um desfile nocturno no sábado, 1 de Março, que tem concentração junto ao pavilhão de exposições às 20h30 e percurso pela cidade. A animação continua no regresso ao pavilhão com o DJ Davilla e tasquinhas. As escolas dos agrupamentos de escolas do Cartaxo e Pontével desfilam, respectivamente, na manhã de 28 de Fevereiro e de 27 de Fevereiro.