Festa de Carnaval para crianças no Carregado

Espaço de Cidadania da Barrada recebe uma festa de Carnaval no dia 1 de Março. As entradas são livres mas é obrigatório ir mascarado.

O Espaço de Cidadania da Barrada, no Carregado, vai receber uma festa de Carnaval no sábado, dia 1 de Março, entre as 14h00 e as 18h00.

A festa vai contar com a presença da animadora Cátia Costa, uma entrega de prémios para as três melhores máscaras e para o melhor grupo de mascarados, animação musical, jogos didácticos, danças e diversas animações ao longo da tarde.

A actividade é indicada para crianças entre os 8 e os 16 anos de idade e o uso de máscara é obrigatório para participar na actividade. As entradas são livres.