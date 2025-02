Centro Interpretativo dos Concheiros de Muge vai nascer na Casa do Povo local

Os concheiros de Muge constituem um importante património arqueológico que tem levado muitos investigadores ao concelho de Salvaterra de Magos. Na Casa do Povo de Muge está a ser criado um centro interpretativo e um laboratório de arqueologia para promover esse tesouro pré-histórico.

Estão na fase final os trabalhos para a criação do Centro Interpretativo dos Concheiros de Muge e de um Laboratório de Arqueologia na Casa do Povo de Muge. A Câmara de Salvaterra de Magos atribuiu recentemente uma verba de 35 mil euros para esse fim, mais 6 mil euros para apoio na realização de melhoramentos urgentes nas instalações.

“Esta obra representa não apenas um avanço estrutural, mas um compromisso com a preservação da nossa identidade e do nosso legado. Um projecto desta envergadura não se concretiza sozinho, e é por isso que deixamos um agradecimento profundo a todos os que nos incentivam, apoiam e acompanham nesta caminhada de quase nove anos para dignificar o que é de todos”, lê-se nas redes sociais da Casa do Povo de Muge.

A descoberta dos concheiros de Muge constitui um dos mais importantes achados arqueológicos em Portugal no último quarto do século XIC e marcou o percurso da arqueologia pré-histórica. Podem-se designar os concheiros como "colinas artificiais" onde se estabeleceram sazonalmente várias comunidades de caçadores-recolectores, que faziam da apanha de moluscos uma das suas principais actividades. Em 2011, os concheiros foram classificados como monumentos nacionais.