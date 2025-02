partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Clássicos do teatro nacional em Santarém só para público escolar

Nos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro, o Convento de São Francisco, em Santarém, recebe o Teatro Actus que vai apresentar, exclusivamente ao público escolar, três peças que fazem parte da história dramaturgia portuguesa: Auto da Barca do Inferno, Frei Luís de Sousa e Uma Farsa de Inês Pereira, todas da autoria de Gil Vicente.

O Teatro Actus surgiu em 2002, pela mão de profissionais com vasta experiência em teatro didáctico, aliando tradição e modernidade, propondo uma conceção inovadora das peças didáticas ancorada no texto original, especialmente pensada para formar um público jovem. Num só ato, o Teatro Actus oferece o palco para um espetáculo repleto de vida, movimento, imaginação, e para uma aprendizagem lúdica dos textos de grandes autores portugueses.