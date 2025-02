Coro dos Amantes no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

A peça Coro dos Amantes, da autoria de Tiago Rodrigues, sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, na noite de 22 de Fevereiro, pelas 21h30. Com co-criação e interpretação de Cláudia Gaiolas e Tónan Quito, Coro dos Amantes é uma peça coral onde um jovem casal conta, a duas vozes, a situação de vida ou morte que está a experienciar quando um deles deixa de poder respirar. Os bilhetes custam 5 euros e encontram-se à venda no Teatro Sá da Bandeira de terça a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. Fora do horário de abertura ao público, a venda e reservas de bilhetes é possível através da plataforma online – BOL e nas lojas Worten e FNAC.