Exposições sobre biodiversidade na Casa do Ambiente em Santarém

A Casa do Ambiente, em Santarém, tem em exibição entre 11 de Fevereiro e 3 de Março duas exposições dedicadas à biodiversidade, no âmbito do programa RHIOS. Nas instalações do antigo ginásio do seminário podem ser vistas as exposições “Capital Natural do rio Alviela”, da autoria da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade da Câmara de Santarém, e "Ictiofauna Nativa dos Rios da Região Oeste", da autoria do Projecto Peixes Nativos, coordenado pelo ISPA - Instituto Universitário em parceria com a Águas do Tejo Atlântico e apoio do Fundo Ambiental.

O objectivo da iniciativa é sensibilizar e fomentar a reflexão sobre a importância dos valores naturais, para o bem-estar das comunidades, preservando a biodiversidade, estimulando a participação pública nas questões ambientais. Ainda nesse âmbito, no dia 15 de Fevereiro, pelas 10h30, é apresentado o livro infantil “O Peixe-Rei no Tejo”, de Sílvia Bernardo. Já no dia 27 de Fevereiro, pelas 16h30, é apresentado o livro “1.º Guia sobre os peixes de água doce de Angola”, de Marco Arruda.